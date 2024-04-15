Горожанам назвали участки дорог с затрудненным движением 15 апреля

Загруженность дорог в Москве оценивается в четыре балла, согласно данным сервиса «Яндекс Пробки». По его информации, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районе Ховрино), на северо-западе (в районе Северное Тушино), на северо-востоке (в районе Бибирево).