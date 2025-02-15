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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матч между Россией и Беларусью пройдет в Минске

Основным вариантом для проведения встречи является стадион «Динамо», сообщил первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.

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