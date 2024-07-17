"Не надо надеяться на скорое окончание войны": Генерал Гурулёв призвал рассказать правду - Против нас планируют воевать "друзья"

А для этого необходимо думе произвести ревизию всей торговли с западом и прекратить всяческие поставки,которые относятся к военной промышленности!В первую очередь энерго, епло и др.ресурсы,нефть,газ,бензин и др.Нечего врать,что "наш" бизнес пострадает.Они навороовали столько,,то на пару веков хватит.И самое главное- пора прекратить сюсюканье с западом!!!

Traveller

Я конечно не знаю, что такое "епло" (с), но в осном согласен. 😘 Хотя выводы из всего написанного лежат на поверхности. НЕ НАДО давать Западу этот зазор времени до 2030 года. Если Шумерия будет помножена на ноль в ближайшее время, то и "защищать" что-либо и кого-либо надобность исчезнет.