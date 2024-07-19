Депутатам Госдумы предложили разрешить ношение огнестрельного оружия

Депутат Госдумы Султан Хамзаев от фракции «Единая Россия» предложил предоставить парламентариям право на ношение боевого огнестрельного оружия в связи с угрозами безопасности и возможными провокациями в их адрес.
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