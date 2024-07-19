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Депутатам Госдумы предложили разрешить ношение огнестрельного оружия

Депутатам Госдумы предложили разрешить ношение огнестрельного оружия

Депутат Госдумы Султан Хамзаев от фракции «Единая Россия» предложил предоставить парламентариям право на ношение боевого огнестрельного оружия в связи с угрозами безопасности и возможными провокациями в их адрес.

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