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Создана легкая солнечная пленка без редкоземельных металлов

Создана легкая солнечная пленка без редкоземельных металлов

«Ключевое преимущество этих гибких пленок в том, что панель можно приклеить на любую поверхность. В сегодняшней Великобритании приходится дважды подумать, прежде чем устанавливать толстые солнечные панели на относительно хрупкие крыши складов, которые на самом деле не рассчитаны на такую нагрузку, — сказал профессор Дэвид Лидзи из Университета Шеффилда, соавтор исследования.

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