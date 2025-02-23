Создана легкая солнечная пленка без редкоземельных металлов

«Ключевое преимущество этих гибких пленок в том, что панель можно приклеить на любую поверхность. В сегодняшней Великобритании приходится дважды подумать, прежде чем устанавливать толстые солнечные панели на относительно хрупкие крыши складов, которые на самом деле не рассчитаны на такую нагрузку, — сказал профессор Дэвид Лидзи из Университета Шеффилда, соавтор исследования.