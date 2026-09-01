БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 1 сентября, главное: Укро-ПВО сдохла — удары по Киеву и Одессе превратились в избиение. Купянск возвращается домой

Сводки СВО, 1 сентября, главное: Укро-ПВО сдохла — удары по Киеву и Одессе превратились в избиение. Купянск возвращается домой

1650-й день спецоперации. В Польше «внезапно» загорелся завод, где производят дроны для бандеровцев Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Армия России владеет инициативой на всех участках фронта.

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