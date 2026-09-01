1650-й день спецоперации. В Польше «внезапно» загорелся завод, где производят дроны для бандеровцев Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Армия России владеет инициативой на всех участках фронта.
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