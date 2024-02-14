После какого свидания можно переходить к близким отношениям?

Знакомство с новым человеком всегда сопряжено с большим количеством анализа, выполняемого психикой. Важно не просто определить насколько ухажёр безопасен и интересен, но и выстроить эффективную модель поведения, чтобы получить максимум пользы от коммуникации.
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