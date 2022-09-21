Тренды в борьбе с болезнью Альцгеймера

Сегодня по всему миру вспоминают того самого немца, который сводит бабушек (и не только) с ума и в честь которого названа болезнь, ставшая эпидемией XXI века – болезнь Альцгеймера.
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