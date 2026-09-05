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Более 200 украинских беспилотников сбили за сутки в Курской области

Более 200 украинских беспилотников сбили за сутки в Курской области

В Курской области за минувшие сутки сбили 209 беспилотников различного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

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