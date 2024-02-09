Леонтьев о том, что «Ак Барс» считают главной командой Татарстана: «Меня это не коробит. У Казани бюджет больше. Лед покажет, кто старший брат, а кто младший»

– Сейчас «Ак Барс» принято считать главной командой республики, не обидно ли вам как тренеру «Нефтехимика», все-таки ваш хоккей гораздо смотрибельнее? – У Казани бюджет больше, возможно, поэтому ее считают главной командой Татарстана, но меня это абсолютно никак не коробит.