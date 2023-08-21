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Орлов о словах Абаскаля о желтой Игнатова: «Вошел в историю, его перл после матча с «Зенитом» будут долго помнить. А зачем игрок три раза до 9-й минуты нарушил правила?»

Орлов о словах Абаскаля о желтой Игнатова: «Вошел в историю, его перл после матча с «Зенитом» будут долго помнить. А зачем игрок три раза до 9-й минуты нарушил правила?»

Напомним, испанец после поражения от «Зенита» (1:3) в домашнем матче сказал о желтой Михаилу Игнатову на 9-й минуте: «Позорное решение! Как игрок может идти в борьбу после этого? Мы просто его теряем».

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