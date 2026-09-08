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Психиатр сәламәтлек эликсиры тәкъдим итә: лимон һәм бөтнекле чәй

Әчкелтем тәмле витаминлы эчемлек һәркемгә ошар. Үзенчәлекле рецепты белән «Челнинские известия» укучылары белән Чаллы психоневрология диспансеры табиб-психиатры Евгения Баля уртаклашты.

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