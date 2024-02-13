Глава немецкой корпорации признал невозможность обеспечения потребностей Украины в снарядах в ближайшие годы

В течение ближайших лет Германия не сможет обеспечить потребности Украины в боеприпасах. Об этом заявил глава немецкой корпорации Rheinmetall Армин Паппергер, характеризуя ситуацию с поставками снарядов Киеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии