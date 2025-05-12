Лицензированный Центр раннего развития детей «Стань чемпионом!» создан на базе Дворца игровых видов спорта и ФОК «Арена Иваново»

<p> Центр раннего физического развития детей «Стань чемпионом!» начнет работать на базе Дворца игровых видов спорта и ФОК «Арена Иваново» и будет осуществлять свою деятельность в соответствии с лицензией на образовательную деятельность.
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