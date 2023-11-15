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Гражданин Киргизии был депортирован за призывы к госперевороту к Москве

Гражданин Киргизии был депортирован за призывы к госперевороту к Москве

В Москве призывавшего к протестам и государственному перевороту гражданина Киргизии задержали органы правопорядка, позже он был отправлен обратно на родину, сообщили в среду в пресс-службе госкомитета нацбезопасности Киргизии.

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