Гражданин Киргизии был депортирован за призывы к госперевороту к Москве

В Москве призывавшего к протестам и государственному перевороту гражданина Киргизии задержали органы правопорядка, позже он был отправлен обратно на родину, сообщили в среду в пресс-службе госкомитета нацбезопасности Киргизии.
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