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В обширной депрессии: синоптики поставили диагноз Южному Уралу

В обширной депрессии: синоптики поставили диагноз Южному Уралу

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение.В пятницу, 2 августа в регионе сохранятся сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, при грозах усиление ветра до 20-25 м/с, подчеркнули в гидрометцентре Челябинска.

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