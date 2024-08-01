В обширной депрессии: синоптики поставили диагноз Южному Уралу

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение.В пятницу, 2 августа в регионе сохранятся сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, при грозах усиление ветра до 20-25 м/с, подчеркнули в гидрометцентре Челябинска.