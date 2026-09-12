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Экс-судья Федотов о руке Бабкина в штрафной: «Игрок «Локо» играет головой в мяч, после чего происходит контакт мяча и руки. Правильное решение Новикова – не пенальти»

Бывший судья Игорь Федотов поддержал решение не назначать пенальти в пользу « Зенита » в начале матча 8-го тура  Альфа-Банк РПЛ с « Локомотивом ».

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