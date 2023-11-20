Новый сезон проекта «ЮнАрктика»: школьники готовятся к патриотическому вызову

Команды будут участвовать в интеллектуальных, спортивных, творческих и патриотических соревнованиях, таких как создание видеовизитки «Классная жизнь», макетов мемориалов славы городов-героев СССР и участие в патриотическом фестивале «Готов к труду и обороне».
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