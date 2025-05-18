Карпин назвал условие для допуска сборной России на чемпионат мира-2026

Карпин назвал приглашение Трампа условием для допуска сборной России на ЧМ-2026 Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал условие для допуска национальной команды на чемпионат мира 2026 года.
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