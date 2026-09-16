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Царьград

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Андрей Бурковский назвал расходы на жизнь в Нью-Йорке в $30 тыс.

Андрей Бурковский назвал расходы на жизнь в Нью-Йорке в $30 тыс.

Актёр Андрей Бурковский рассказал, что его семье необходимо $30 тыс. в месяц для комфортной жизни в Нью-Йорке.

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