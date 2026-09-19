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Дәүләт Думасына сайлауда тавыш бирүчеләр саны 30 проценттан артты

Дәүләт Думасына сайлауда тавыш бирүчеләр саны 30 проценттан артты

Россия буенча Дәүләт Думасы депутатларын сайлауда катнашучыларның килүе Мәскәү вакыты белән 12:05 сәгатькә 31,09 процент тәшкил итә.

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