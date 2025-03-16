Macbook Air A1369, пищит три раза

﻿﻿Всем привет, в ремонте находится 11-летний ноутбук, и кто-то жалуется, что он не включается и пищит три раза:) Beech старый, но не бесполезный, и работает довольно быстро на High Sierra :) Вот он, готовый к использованию: А причина была банальной - был поврежден контакт между микросхемами оперативной памяти и платой.