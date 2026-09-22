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Царьград

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Военкор Сладков предсказал судьбу боевиков ВСУ после окончания СВО

Военкор Сладков предсказал судьбу боевиков ВСУ после окончания СВО

Выжившие военнослужащие могут пополнить ряды различных частных военных компаний по всему миру.Военный корреспондент Александр Сладков опубликовал в своём телеграм-канале мнение о том, как может сложиться судьба военнослужащих Вооружённых сил Украины после поражения Киева в специальной военной операции.

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