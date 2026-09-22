Военкор Сладков предсказал судьбу боевиков ВСУ после окончания СВО

Выжившие военнослужащие могут пополнить ряды различных частных военных компаний по всему миру.Военный корреспондент Александр Сладков опубликовал в своём телеграм-канале мнение о том, как может сложиться судьба военнослужащих Вооружённых сил Украины после поражения Киева в специальной военной операции.
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