Военкор Сладков предсказал судьбу боевиков ВСУ после окончания СВО

Выжившие военнослужащие могут пополнить ряды различных частных военных компаний по всему миру.Военный корреспондент Александр Сладков опубликовал в своём телеграм-канале мнение о том, как может сложиться судьба военнослужащих Вооружённых сил Украины после поражения Киева в специальной военной операции.