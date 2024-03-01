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Самый дешевый кроссовер Kia будет стоить от 555 тысяч до 1,1 миллиона рублей

Южнокорейская автомобильная марка Kia, осознав, что пока уступает конкурентам по количеству моделей в ультрабюджетном сегменте SUV, приступила к работам над новым субкомпактным «паркетником», который должен оказаться самым маленьким и, соответственно, самым дешевым кроссовером компании.

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