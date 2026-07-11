Русская весна
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Русская весна

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Главная ценность России (ВИДЕО)

Главная ценность России (ВИДЕО)

Состоялся финал очень нужного проекта «Это у нас семейное», наполненного гордостью за страну, в которой семья по-прежнему остаётся главной ценностью, уважением к своим корням, к родной культуре и к традициям, которые бережно передаются дальше, а ещё благодарностью за возможность быть вместе, идти вместе, побеждать вместе и делиться этим со всей Россией.

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