Легендарную шляпу Индианы Джонса продали за 630 тысяч долларов

На шляпе остались следы грима Хариссона Форда.В Лос-Анджелесе на аукционе продали за 630 тысяч долларов шляпу Индианы Джонса, которую актёр Харрисон Форд носил в фильме 1984 года "Индиана Джонс и храм судьбы".