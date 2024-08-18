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Легендарную шляпу Индианы Джонса продали за 630 тысяч долларов

Легендарную шляпу Индианы Джонса продали за 630 тысяч долларов

На шляпе остались следы грима Хариссона Форда.В Лос-Анджелесе на аукционе продали за 630 тысяч долларов шляпу Индианы Джонса, которую актёр Харрисон Форд носил в фильме 1984 года "Индиана Джонс и храм судьбы".

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