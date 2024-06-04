Филиппо призвал к миру на Украине после видео из Днепропетровска

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал установить мир на Украине после просмотра видео, где сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Днепропетровске попытались мобилизовать мужчину.
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