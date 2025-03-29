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Майк Конли после матча с «Финиксом»: «Почему мы не играем так весь сезон?»

«Видеть такое в нашем исполнении одновременно и мотивирует, и разочаровывает. Честно, потому что смотришь и думаешь: «Почему мы не играли так весь сезон?» Положительный момент – у нас много возможностей для прогресса, мы еще не стали той командой, которой хотим быть.

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