Дракониды 2026, когда пик звездопада и во сколько смотреть в России

Метеорный поток Дракониды активен с 6 по 10 октября 2026 года, а расчетный максимум International Meteor Organization ожидает 9 октября около 19:00 UTC — примерно в 22:00 по московскому времени.
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