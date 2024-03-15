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Нарышкин назвал слова Макрона об отправке военных на Украину безумными мечтами

Нарышкин назвал слова Макрона об отправке военных на Украину безумными мечтами

Директор Службы внешней разведки России, Российского исторического общества Сергей Нарышкин назвал безумными мечтаниями слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных НАТО на Украину.

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