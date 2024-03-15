Нарышкин назвал слова Макрона об отправке военных на Украину безумными мечтами

Директор Службы внешней разведки России, Российского исторического общества Сергей Нарышкин назвал безумными мечтаниями слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных НАТО на Украину.
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