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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Опекуна и ее родственника осудили за истязание малолетней внучки в Алтайском крае

Опекуна и ее родственника осудили за истязание малолетней внучки в Алтайском крае

Женщина признала вину лишь частично, второй подсудимый и вовсе ее отрицал Жительницу Шелаболихинского района приговорили к тюремному заключению за истязания малолетней внучки и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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