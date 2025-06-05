Опекуна и ее родственника осудили за истязание малолетней внучки в Алтайском крае

Женщина признала вину лишь частично, второй подсудимый и вовсе ее отрицал Жительницу Шелаболихинского района приговорили к тюремному заключению за истязания малолетней внучки и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
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