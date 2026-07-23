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Рубио рассказал о переговорах с Лавровым

Рубио рассказал о переговорах с Лавровым

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обсудил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вопросы двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, а также ситуацию вокруг конфликта на Украине.

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