Русский танкист взял в плен боевика ВСУ после схватки. Наши солдаты освобождают Суджанский район. Последние новости СВО от 1 апреля

Русский танкист взял в плен боевика ВСУ после схватки. Наши солдаты освобождают Суджанский район. Последние новости СВО от 1 апреляМеханик-водитель русского танка Т-80 Пятой гвардейской танковой бригады 36-общевойской армии группировки войск "Восток" с позывным Макс умудрился в зоне СВО взять в плен украинского боевика, которые держал русского на мушке автомата.
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