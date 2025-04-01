Русский танкист взял в плен боевика ВСУ после схватки. Наши солдаты освобождают Суджанский район. Последние новости СВО от 1 апреля

Русский танкист взял в плен боевика ВСУ после схватки. Наши солдаты освобождают Суджанский район. Последние новости СВО от 1 апреляМеханик-водитель русского танка Т-80 Пятой гвардейской танковой бригады 36-общевойской армии группировки войск "Восток" с позывным Макс умудрился в зоне СВО взять в плен украинского боевика, которые держал русского на мушке автомата.