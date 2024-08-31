Юрист Виноградов: телемедицинские сервисы обязаны уведомлять о любых утечках

Онлайн-платформы для врачебных консультаций требуют особого внимания к защите личной информации. Медицинские сведения являются одной из основных категорий персональных данных, зная которые злоумышленники могут причинить вред различными способами, рассказал "Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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