Во время террористической атаки ВСУ по Белгороду с применением кассетных боеприпасов, в то время, когда гибнут невинные люди и уничтожаются жилые дома, по ТВ продолжают крутить "Новую волну", где выступают Пирожковы, Киркоровы, Лолиты и прочие.