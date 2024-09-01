Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 862 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Никитин
    А за Родину воевать смог бы, или тоже "не смог бы"? И вообще, оружие в руках держал когда-нибудь и не учебное, не охо...«Ведьмы ВСУ»: укр...
  • ВераВерная
    Соглашусь. Но про отношения братьев только им известно.Семейный раскол: ...
  • Владимир Витковский
    Николай живет в РОССИИ, а онО- болтается , как в... в проруби, все как в жизни- гений в стороне, ничтожество- всплыло...Семейный раскол: ...

"Это такие бабки, что вам и не снилось": Пронзительный пост Яны Поплавской, который стоит прочесть каждому

"Это такие бабки, что вам и не снилось": Пронзительный пост Яны Поплавской, который стоит прочесть каждому

Во время террористической атаки ВСУ по Белгороду с применением кассетных боеприпасов, в то время, когда гибнут невинные люди и уничтожаются жилые дома, по ТВ продолжают крутить "Новую волну", где выступают Пирожковы, Киркоровы, Лолиты и прочие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх