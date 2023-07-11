В чём человечество догнало и перегнало аквариумную рыбку

Человечество догнало и перегнало аквариумную рыбку по продолжительности концентрации внимания. Об этом сообщает Time, отмечая, что средняя продолжительность концентрации внимания у заведомо плохо ориентирующихся золотых рыбок составляет 9 секунд.
Человечество догнало и перегнало аквариумную рыбку по продолжительности концентрации внимания. Об этом сообщает Time, отмечая, что средняя продолжительность концентрации внимания у заведомо плохо ориентирующихся золотых рыбок составляет 9 секунд.
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