Более 12,5 тыс. участников ВОВ получат новогодние подарки от "Единой России"

"Единая Россия" проведет традиционную акцию "С Новым годом, ветеран", сообщил федеральный координатор партпроекта "Историческая память", председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
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