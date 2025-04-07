Трехгорка, CT Group и Дерипаска: лондонская сага без морали

Олег Дерипаска снова на скамье… нет, не подсудимых, но очень хочет узнать: кто подбросил ему липу. На этот раз поводом послужил иск, поданный им и его кипрской компанией Filatona Trading в Высокий суд Англии и Уэльса.
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