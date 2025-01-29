Заноза
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Заноза

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2024: Сумеет ли США добиться применения Россией Ядерного Оружия?

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Нужно иметь в виду: если США с НАТО будут поддерживать Украину то это значит они за фашизм, национализм, милитаризм. То есть за возврат гитлеровского фашизма в Европе. Нажившись за счёт ограбления СССР поставками по дико завышенным ценам военного имущества в годы второй мировой войны США очень хочет это повторить. США поставляет на Украину много военного имущества путём усиленной работы военного промышленного комплекса страны, что даёт ему громадную прибыль. США нужна война и они поддерживают войну в Европе.
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7 час.
людмила коптякова
Я тоже не понимаю, почему по Украине то применять? По штатам надо! Или по бритишам, они же зачинщики всего!
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6 час.
Семен Демин
Достаточно уничтожить бандеровскую хунту в Киеве орешником.
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4 час.

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