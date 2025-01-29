2024: Сумеет ли США добиться применения Россией Ядерного Оружия?

Анатолий Рябенко

Нужно иметь в виду: если США с НАТО будут поддерживать Украину то это значит они за фашизм, национализм, милитаризм. То есть за возврат гитлеровского фашизма в Европе. Нажившись за счёт ограбления СССР поставками по дико завышенным ценам военного имущества в годы второй мировой войны США очень хочет это повторить. США поставляет на Украину много военного имущества путём усиленной работы военного промышленного комплекса страны, что даёт ему громадную прибыль. США нужна война и они поддерживают войну в Европе.