Раскрыты главные плюсы и минусы отношений на расстоянии

Психолог-сексолог центра семейного и сексуального образования Secrets Елена Грязнова заявила, что главным недостатком отношений на расстоянии является невозможность заняться сексом с партнером и недоступность тактильного контакта.
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