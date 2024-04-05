На улице Маршала Рыбалко полицейская собака обезвредила стрелявшего в подъезде

Рано утром в дежурную часть Центра кинологической службы УВД по СЗАО поступил звонок от следственно-оперативной группы: на улице Маршала Рыбалко в жилом доме жильцы слышали выстрелы в подъезде и боятся выходить из квартир.
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