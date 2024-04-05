РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
Блог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

13 подписчиков

Свежие комментарии

  • Ole Ole
    Браво! ❤️Апексимова посети...
  • Сергей Шендо
    плёнку проявляют. фотографии печатают - жертвы егэНа улице Академик...
  • Людмила
    жаль кисюлю !На улице Маршала ...

На улице Маршала Рыбалко полицейская собака обезвредила стрелявшего в подъезде

Рано утром в дежурную часть Центра кинологической службы УВД по СЗАО поступил звонок от следственно-оперативной группы: на улице Маршала Рыбалко в жилом доме жильцы слышали выстрелы в подъезде и боятся выходить из квартир.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх