Сотрудники полиции совместно с общественниками провели профилактическую встречу в медицинском учреждении Ростовской области

В рамках оперативно-профилактической операции «Стоп, мошенник!» заместитель начальника Управления по борьбе с незаконным использованием информационных коммуникационных технологий ГУ МВД России по Ростовской области полковник полиции Александр Горлов совместно с представителем Общественного совета при региональном полицейском главке Александром Ширановым провели встречу с медицинским персоналом государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Городская больница № 7» города Ростова-на-Дону.