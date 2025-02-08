Экс-супруга Айсылу Чижевской осудили на два года за кражу

Новый поворот в жизни одной из самых скандально известных пар Татарстана: сегодня суд назначил два года лишения свободы в колонии общего режима Даниилу Зарипову — экс-супругу и одновременно приемному сыну Айсылу Чижевской.
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