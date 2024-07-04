Топ-15 вопросов о поцелуях. Отвечают эксперты Пермского Политеха

Иона Петрич. Не разбрызган 6 июля – Всемирный день поцелуев. Ученые Пермского политехнического университета рассказывают о том, какие гормоны выделяются во время поцелуев, какую роль они играют в укреплении человеческих отношений, что символизировал этот процесс в средние века, может ли поцелуй привести к болезни, чем грозит маленьким детям и стоит ли поцелуи Каков состав слюны домашних животных и человека? Выявит ли его анализ депрессию.
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