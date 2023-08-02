Военное обозрение

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Западная пресса обвинила Украину в хамстве в отношении США и Европы в ответ на военную и финансовую помощь

Западная пресса обвинила Украину в хамстве в отношении США и Европы в ответ на военную и финансовую помощь

Руководство Украины оскорбительно ведет себя в отношении США и европейских государств, заставляя Запад сомневаться в признательности за оказываемую военную и финансовую помощь.

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