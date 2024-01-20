Петра Влхова получила травму колена во время падения в слаломе на Кубке мира в Словакии

Турнир проходит в словацком городе Ясна. Спортсменка упала во время слалома спустя 15 секунд после начала первой попытки, не удержав равновесие на повороте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Лещук о США: «Люди более открытые, чем России, хоть это и не всегда искренне. Жить бы там не смог: их устраивает, когда где-то валяется мусор»
- Дудакова встретилась с певцом Шаманом. На UFC 294 она выходила на бой под песню «Я русский»
- Депутат Милонов: «Сборы надо проводить в России, в Сочи есть прекрасная база. Клубы обогащают другие страны. Если будут оставлять деньги в Катаре и Турции, новые базы не появятся»
Свежие комментарии