Отец Жозеф: «серый кардинал» и «невидимая рука Ришелье»

Отец Жозеф перед распятием, портрет XVII векаГерой сегодняшней статьи – Франсуа Леклер дю Трамбле барон де Маффлие – был ближайшим сотрудником и доверенным лицом Армана Жана дю Плесси де Ришелье, который на протяжении 18 лет возглавлял правительство Франции и считается самым выдающимся государственным деятелем за всю историю этой страны.