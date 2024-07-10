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Отец Жозеф: «серый кардинал» и «невидимая рука Ришелье»

Отец Жозеф: «серый кардинал» и «невидимая рука Ришелье»

Отец Жозеф перед распятием, портрет XVII векаГерой сегодняшней статьи – Франсуа Леклер дю Трамбле барон де Маффлие – был ближайшим сотрудником и доверенным лицом Армана Жана дю Плесси де Ришелье, который на протяжении 18 лет возглавлял правительство Франции и считается самым выдающимся государственным деятелем за всю историю этой страны.

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