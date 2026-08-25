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Газета.ру

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В Ингушетии 10-летний ребенок получил ранение во время полицейской погони

В Ингушетии 10-летний ребенок получил ранение во время полицейской погони

Десятилетний мальчик в Ингушетии получил сквозное ранение ноги после стрельбы со стороны сотрудников полиции по колесам преследуемого ими автомобиля, в котором находился несовершеннолетний, проводится проверка.

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