В Ингушетии 10-летний ребенок получил ранение во время полицейской погони

Десятилетний мальчик в Ингушетии получил сквозное ранение ноги после стрельбы со стороны сотрудников полиции по колесам преследуемого ими автомобиля, в котором находился несовершеннолетний, проводится проверка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии