В Крыму Роспотребнадзор выявляет нарушения у 90% реализаторов пищевой продукции Об этом рассказала главный специалист — эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Сусанна Аблялимова.