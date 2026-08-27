🚤 Спасатели пришли на помощь туристу из Новосибирска, которого унесло в море на сапборде Мужчина вышел на сапборде в штормовую погоду при волнении в три балла.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🚤 Спасатели пришли на помощь туристу из Новосибирска, которого унесло в море на сапборде Мужчина вышел на сапборде в штормовую погоду при волнении в три балла.